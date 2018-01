arrestato il pluripregiudicato catanese Francesco Raciti (classe ’81) per tentato furto e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli operatori di polizia, nel corso dell’attività di controllo del territorio, notavano in via San Tommaso un individuo intento ad asportare un’autovettura “Renault Clio”. Lo stesso, alla vista della Volante, si dava a precipitosa fuga ma, dopo un inseguimento a piedi, veniva raggiunto e, a seguito di una breve colluttazione, bloccato dagli agenti. L’uomo è stato tratto in arrestoper i reati di tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del P.M. di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima.Nello specifico Il primo in via Cardinale Dusmet dove è finito in manette Maurizio Zuccarà (classe ’72) che, in evidente stato di alterazione psicofisica, si intratteneva con un folto gruppo di persone nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Nel pomeriggio invece sono scattate le manette ai polsi di Giovanni Ivan San Giorgio (classe ’91) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, a seguito di una perquisizione domiciliare, gli operatori rinvenivano nel vano cucina 1,5 grammi di cocaina una bilancia di precisione, nonché della sostanza del tipo “mannite” comunemente utilizzata per “tagliare” gli stupefacenti. Infine, questa mattina il personale delle volanti dell’U.P.G.S.P ha tratto in arresto il pluripregiudicato catanese Fabrizio Carmelo Cocola (classe ’81) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in seguito a una perquisizione domiciliare. Gli agenti rinvenivano occultati in una cassettiera, 39 involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di 15 grammi, una bilancia di precisione, nonché la somma di 250,00 euro in banconote di vario taglio.