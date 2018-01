Il cittadino sarà ascoltato come persona informata dei fatti alla presenza di un interprete. L'uomo, quando è sbarcato in Italia, aveva dichiarato di essere originario del Mali e di avere 30 anni. Ma su queste informazioni la Squadra Mobile sta facendo precise verifiche. Il compagno, che da tempo vive nel Nord Italia, pare fosse tornato per convincere la donna e i figli a trasferirsi con lui. Sulle braccia dell'uomo sono stati trovati dei graffi che saranno analizzati dalla Polizia Scientifica.A trovarla, morta, sono stati i suoi figli ieri sera intorno alle 22,30 che hanno lanciato immediatamente l'allarme. Francis Miracle, 26 anni, è stata colpita con un coltello alla gola, che è stato trovato dai poliziotti sulla scena del crimine. Un colpo secco con l'arma appuntita.. Nel piccolo alloggio, transennato per i rilievi della Scientifica, si sono susseguiti gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Caltagirone che stanno indagando per risalire all'autore dell'efferato delitto, il medico legale e il magistrato della Procura di Caltagirone che sta coordinando l'inchiesta. Nel corso della notte sono stati interrogati diversi ospiti e operatori della struttura d'accoglienza per richiedenti asilo, ma pare non ci siano testimonianze chiave per l'indagine.Diversi sono i controlli che si stanno effettuando. Uno di questi è quello che si è svolto alla piazza della stazione di Catania: da dove partono treni e autobus.