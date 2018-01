Erano da poco passate le 19 e 30 quando un uomo con il volto nascosto da passamontagna ha fatto ingresso nell'esercizio commerciale. Brandendo in mano un coltello ha minacciato i dipendenti, intimando loro di non muoversi. Nel frattempo il malvivente si è diretto verso l'obiettivo, la macchina per il cambio delle monete. Dopo aver trascinato il pesante apparecchio per l'intero locale, lo ha caricato sull'auto ed è fuggito via. Un'azione del tutto solitaria, stando al racconto dei testimoni presenti. Ad attenderlo fuori non ci sarebbe stato nemmeno un complice. Scattato l'allarme sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Macchia di Giarre, che hanno raccolto le testimonianze e visionato i nastri delle telecamere registrate dall'impianto di videosorveglianza. Attivate anche le ricerche del malvivente, riuscito finora a far perdere le proprie tracce. Intanto stando ad una prima stima, la rapina avrebbe fruttato un bottino di circa 3000 euro.“Ho perso ormai il conto delle rapine e dei furti subiti negli ultimi anni – dichiara a LiveSiciliaCatania Salvatore Giallongo – Purtroppo c'è un grande senso di impotenza davanti a questi fatti che continuano a ripetersi. E' necessario un maggiore controllo nelle zone periferiche da parte delle forze dell'ordine, così come avviene nelle aree centrali”.