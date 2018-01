E' accaduto ieri sera intorno alle 23 a Giarre. Il colpo è stato eseguito da due uomini con il volto coperto, uno dei quali armato di spranga. I due si sono introdotti nella struttura affollata e hanno portato via le macchinette per cambiare le banconote in monete, poi sono fuggiti a bordo di una Fiat Uno rubata. L'auto è stata poi data alle fiamme a Riposto. I carabinieri stanno tentando di identificare i rapinatori attraverso le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza.