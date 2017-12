Spettacolo in piazza con "Intrecci, figurazioni in musica per Vincenzo Bellini", sotto la direzione artistica di Valerio Fresti e la regia di Monica Maimone. Se ne vedranno delle belle, tra macchine volanti, allegorie, coreografie verticali di acrobati e ballerini che volteggeranno a quindici metri d’altezza grazie a cavi invisibili.Bellini protagonista della notte spettacolo in piazza che, ha sottolineato Festi, proietta Catania tra le grandi capitali europee puntando sulla figura e le musiche del cigno catanese tra macchine volanti, allegorie, maschere e costumi fastosi, coreografie verticali di acrobati e ballerini che volteggeranno a quindici metri d’altezza grazie a cavi invisibili. “Valerio Festi – ha detto Bianco - è una delle personalità più illustri del nostro Paese per la creazione e la realizzazione di questo genere di eventi, come la festa delle Olimpiadi invernali di Torino. Gli ho chiesto di riprendere il rapporto con Catania, che non ha dimenticato gli esaltanti ultimi tre“cattura sempre più catanesi goderecci e di buon umore. Il desiderio degli organizzatori? Chiudere al meglio il 2017 con un pizzico di esagerazione... da qui il motto, "piedi per terra e testa fra le nuvole". Quattro aree musicali e dj rotation. Si alterneranno Sergio Galvagno, Max Gallo, Luka J. Master e Marco Tisano e molti altri ancora.Drinks Dance and Be Lucky!il menu "Ristorante", con una cucina raffinata e il menu "Siciliano", un buffet nella zona della birreria per assaporare una tradizione di sapori nostrani legati alla nostra terra. "Dario & I Lunatici" ripercorreranno le tappe più significative della musica anni ’60 italiana e straniera, interpretando artisti come i Beatles, Buddy Holly, Elvis Prisley ma anche Adriano Celentano e Mina. L'inizio è fissato per le ore 21:00 e - ci fanno sapere dalla regia - sono graditi eleganza e puntualità. Due proposte a ritmo elevato in cui la musica sara di certo la protagonista. Se, invece, siete alla ricerca di una soluzione più confortevole, da condividere con gli amici sorseggiando del buon vino immersi un'atmosfera raffinata ed elegante, il luogo giusto é Lené, sapientemente addobbato dalla sua proprietaria.Le note del sax di Francesco Vaccaro vi faranno abbracciare con gioia il nuovo anno.Top dinner e super atmosfera, ancora, al Grand Hotel Baia Verde, sul lungomare di Acicastello: come di consueto, cenone a base di pesce, ideato dal noto chef Giuseppe Danile che ha già rapito i palati di oltre 250 ospiti prenotati. Sfiziose pietanze che giocano tra tradizione ed innovazione accompagnati da vini rossi, bianchi e Franciacorta. E dopo la mezzanotte? Si balla, of course!mettetevi alla ricerca di uno chalet accogliente e caldo. Anche se fuori non nevica, sarà ugualmente piacevole gustare una calda zuppa di lenticchie e cotechino magari tete a tete. Il Rifugio Sapienza, hotel e ristorante, sul versante meridionale, offre una formula completa comprensiva del primo pranzo dell'anno che sta per arrivare.La locanda di Don Serafino, per esempio, nel cuore del barocco ibleo, con lo chef Vincenzo Candiano, presenta il menù del 31 dicembre, con pietanze di grande effetto scenico ma anche di sostanza all'interno di una grotta in versione chic!Gli ospiti accompagnati da bambini e ragazzi apprezzeranno la genuinità del menù a km. 0 pensato dall'executive chef Dario Di Liberto con sapori genuini, freschi e locali: baccalà fritto, panzanella, insalata di pesci cotti al vapore e poi cappelletti in brodo di tonno essiccato al the nero affumicato, capocollo al cacao, cavolo Viola e mela cotogna. Gusterete dolcemente le numerose portate sulle ore del sax di Giovanni Di Giacomo. A poca distanza, si raggiunge il Donnafugata golf Resort&spa: Giovanni Gerratana sará lieto di accogliere gli ospiti con piatto di riscoperta della ricca gastronomia del territorio. La serata verrà poi animata dagli Svitols, per un salto nel passato.Non dimentichiamo la dolce vita taorminese, con gli immancabili "La Giara", tra i club più esclusivi d'Italia, gomito a gomito con i vip; il Morgana Lounge bar, la cui formula di successo é custodita nelle menti dei due affiatati cugini Guido e Christian, che riserva sempre sorprese indimenticabili. Ed anche l'hotel Capo dei Greci, la residenza del divertimento estivo, é un buon compromesso per trascorrere qualche giorno in relax tra l'addio al vecchio e il benvenuto al nuovo anno.il Gran Galà di San Silvestro alla “La Cambusa”, dove assaggiare prelibate ostriche in trasparenza di Champagne all’anguria, cuore e mousse di carciofo, panzanella e cannellini all’olio profumato e milanesi di alici con gambero.Tra risotto agli agrumi e maccheroncini freschi con “cavuliceddi” brassica rapa, si arriva già soddisfatti alla meta ma come dire di no al capone farcito, calamaro e tortino di patate vitelotte?San Giovanni Rotondo è, infatti, la meta proposta per una quattro giorni di divertimento ma anche fede, con la possibilità di partecipare alla Prima Santa Messa del 2018, in visita alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie e al Santuario di San Pio.Vi stuzzica l'idea di una vacanza last minute? Beh, perché no! Diversi motori di ricerca offrono ancora delle chance, verso mete di montagna, esclusive ed internazionali, quali Gstaad, St. Moritz, Cortina, Ortisei. Che aspettate, allora? Non resta che staccare i biglietti aerei perché... il 2018 sta per arrivare!Auguri!