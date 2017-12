Solidarietà, la vicenda di Laura Salafia in un libro

Alla presentazione, alla quale sarà presente l’autrice, interverranno il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Angelo Pellicanò; il direttore dell’Unità Spinale Unipolare, Maria Pia Onesta; il vicedirettore del quotidiano La Sicilia, Domenico Ciancio; il presidente del comitato scientifico della Fondazione DSE, Giuseppe Di Fazio. Modererà il giornalista Orazio Vecchio, addetto stampa dell’Azienda Cannizzaro. L’evento si svolgerà nel salone al 4° piano dell’USU (edificio S) e sarà allietato dall’esibizione del gruppo musicale “Onde Verdi ‘72”, che proporrà canti a valenza spirituale e brani natalizi.è legata al vissuto di Laura Salafia e alla presenza nel volume di diversi brani che ne testimoniano l’esperienza. In questa struttura dedicata alla cura delle persone con lesione midollare, infatti, Laura fu trasferita nel dicembre 2011, poco dopo l’inaugurazione, per proseguire le cure fino ad allora, per 16 mesi, ricevute al Montecatone Rehabilitation Institute di Imola. La successiva presentazione, giorno 10 gennaio, è prevista al Dipartimento di Scienze Umanistiche, dove Laura è iscritta e che frequentava quando fu colpita dalla pallottola che cambiò la vita sua e dei suoi cari.