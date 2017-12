Anche se è necessario fare una premessa: i reati "contabilizzati" dalla Questura fanno riferimento ai casi denunciati dai cittadini. Purtroppo quelli non denunciati rimangono fuori dal consuntivo di questi 375 giorni di attività svolta dalla polizia di Catania. Partiamo quindi dai totale dei reati: si registra una lieve flessione ci circa l'8%. Si è passati dai 8.705 del 2016 ai 7.990 nel 2017. Entriamo nello specifico: Furti in appartamento: 410 quelli commessi nel corso di questo anno, 382 quelli denunciati nel 2016. Decremento del 12% nei furti d'auto: da 605 a 530. In calo anche gli scippi: da 197 del 2016 a 153 del 2017. Si attesta un -33% nei borseggi: nel 2017 sono stati 241, erano stati 359 quelli registrati nel 2016 dagli uffici della Questura. Anche le rapine sono diminuite: da 318 a 216, con una riduzione del 32%. Colpi messi a segno ai danni delle banche: 8 le rapine registrate nel 2016, 4 nel 2017. Da 9 a 2 le rapine alle gioiellerie. Da 17 a 4 gli assalti a tir e furgoni.In totale sono stati 1367 gli arresti eseguiti nel 2017: con un + 4% rispetto al 2016. In particolare sono stati eseguiti 206 arresti per furto e 9 per scippo. I rapinatori assicurati alla giustizia sono stati 117.Andiamo ai fatti di sangue. In totale a Catania sono 7 gli omicidi, 8 i tentati omicidi. In totale gli arresti per omicidi sono stati 7 e 9 per tentato omicidio. E' notevolmente sceso il numero di denunce delle estorsioni: 34 nel 2016, 16 nel 2017. Diminuiti anche i casi di usura.Tra arresti e denunce i dati diffusi parlano di un +30%. Tantissime le operazioni messe a segno dalla Squadra Mobile in particolare: come l'operazione Wink e Double Track che ha portato ad azzerare i gruppi di spaccio che avevano come punti di riferimento Sebastiano Sardo, detto Occhiolino, vicino al clan Cappello, diventato questa estate un collaboratore di giustizia.L'anno 2017 si è aperto con la maxi operazione Penelope che ha decapitato la nuova cupola dei Cappello Bonaccorsi portando in manette e poi al 41 bis Massimiliano Salvo, ritenuto uno dei reggenti in città del clan. E parlando di clan Cappello non si può dimenticare l'arresto del latitante e capomafia Concetto Bonaccorsi, che è stato catturato in Toscana dopo che non si era presentato al carcere di Secondigliano dopo un permesso premio.E se gli arresti totali della sono stati 1.367 (oltre 700 sono quelli della Squadra Mobile) le denunce in stato di libertà sono state 2855.L'anno 2017 ha rappresentato anche il cambio di due questori al comando della polizia: a marzo al posto di Marcello Cardona è arrivato Giuseppe Gualtieri, che stato appena nominato Prefetto. I primi di gennaio arriverà Francini.