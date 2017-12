Dense colonne di fumo nero si sono levate improvvisamente verso il cielo creando panico tra gli abitanti del luogo, riversatisi subito in strada. Pochi minuti dopo aver lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto riusciti a sedare le fiamme. In via Teatro sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Giarre, che indagano sull’episodio. L’incendio sarebbe di natura dolosa. Quei locali, che stando al progetto di riqualificazione dell’intera area, denominato Contratto di quartiere, sarebbero dovuti divenire un centro sociale per i residenti della zona. In realtà sono rimasti un’incompiuta. Una terra di nessuno che adesso qualcuno ha reso, forse per questo motivo, inagibile.