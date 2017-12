La famiglia e gli amici del 21enne ammazzato gridano vendetta. Un clima tesissimo quello che si respira al 'Fortino'. Gli investigatori della Squadra Mobile non possono sbagliare un passo, anche perché il rischio di una risposta (anche violenta) non è da sottovalutare. Ogni scelta investigativa è valutata in maniera certosina, cercando di preventivare anche effetti e conseguenze.Importanti elementi sono stati acquisiti dagli esiti dell'autopsia, dai rilievi sulla scena del crimine e dalle telecamere di video sorveglianza della zona, anche se molte non sono funzionanti. E poi c'è il lavoro di polizia giudiziaria, quello tradizionale che è fatto di fiuto investigativo e lavoro in campo.E' un momento delicato dell'inchiesta, che prosegue mentre nel rione la temperatura è incandescente. Enzo Valenti era amatissimo nel suo quartiere. E chi lo conosceva chiede giustizia. Giustizia a tutti i costi. Enzo avrebbe pagato con la vita uno screzio per una fidanzatina contesa. Chi ha sparato e ucciso voleva forse dare una lezione al suo rivale in amore. I colpi però si sono rivelati fatali. Enzo è morto. A soli 21 anni.