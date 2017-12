Incendio ai danni di un casolare

abbandonato in via Etnea a Mascalucia. Sul posto, si sono portati diverse squadre dei Vigili del Fuoco.Ancora da comprendere ed accertare le cause del rogo che sono al vaglio degli inquirenti.Oggi pomeriggio, subito dopo le 16,00, un violento incendio si è sviluppato all'interno di un'abitazione in stato di abbandono in un'edificio di fronte piazza Cimitero a Mascalucia. Due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenute insieme ad autobotti di rincalzo e un'autoscala.