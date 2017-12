, capogruppo di Catania Futura, Carmelo Coppolino che raccoglie il grido d'allarme degli operatori del mercato del sabato mattina che da sempre si svolge nella piazza di fronte allo stadio Massimono, per chiedere che venga mantenuta la location e non spostata come inizialmente previsto.essere sgombera, come prevede un'ordinanza del sindaco di giugno 2017, scaturita da quanto stabilito dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Domani, dunque, gli operatori non potranno montare. "Non si può spostare il mercato il giorno prima che questo si tenga e durante le festività natalizie - continua Coppolino: il rischio è che gli operatori perdano clienti e guadagni. Per questo mi rivolgo alle istituzioni tutte - sottolinea - affinché si dia la possibilità di montare il mercato in piazza Spedini e smontare qualche ora prima della partita, come fatto in altre occasioni in cui le partite si sono svolte sabato pomeriggio".i occupi di portare le istanze degli operatori del mercato nelle istituzioni. Operatori che, però, avrebbero incontrato già l'assessore comunale alle Attività produttive, Nuccio Lombardo. "Ho sentito i commercianti - spiega il delegato del sindaco Bianco. Ho spiegato loro che esiste un'ordinanza del sindaco di giugno 2017 e che il Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblica, ha ritenuto indispensabile garantire ordine pubblico anche nelle aree limitrofe lo stadio. Questo impedisce che, nella giornata in cui sono programmate le partite, si tenga il mercatino rionale. Siamo sempre stati morbidi e abbiamo consentito di montare e smontare entro mezzogiorno - continua- ma, in questo caso, la partita è alle 14,30 e non è possibile. Per questo abbiamo dato disponibilità della piazza Montessori, sempre di concerto con gli operatori".da trovare una soluzione.