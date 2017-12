live made in Sicily. Sabato 30 dicembre, a partire dalle 21,30 nei magnifici spazi di Land si esibiranno i JUMPIN’UP, swing band siciliana, composta da 8 elementi in grado di ricreare il sound della musica degli anni Cinquanta, lo Swing, l'Old Rhythm & Blues ed il Jumpin' Jive.di musicisti appassionati di Rock'n'Roll in purezza. Impossibile non ballare con le loro incendiarie interpretazioni dei classici di Billy Haley Chuck Berry Elvis Presley Eddie Cochran Little Richard.con con le selezioni swing e indy hop di ENZO MERCURI con i protagonisti della associazione di danza SICILY IN SWING. Dulcis in fundo, sarà il momento dell'esplosivo Dj Set dei direttori di Nu’troit.INGRESSO ORE 21.30 10€ --> LIVE + DJ SET INCLUDEDPOST LIVE --> ONLY DJ SET 10€ +DRINK