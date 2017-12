Nel corso della sua carriera, numerose sono stato le attività svolte dall'Ispettore Stagnitta, dalla didattica ambientale alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agro-alimentare alle attività antincendio in supporto dei distaccamenti limitrofi. Impiegato quale coordinatore provinciale del servizio meteomont ha fornito un valido contributo all'attività di prevenzione su tutto il territorio etneo. Non mancano attività di soccorso alla popolazione, partecipando attivamente nel 2009 nei territori abruzzesi colpiti dal terremoto e nel territorio messinese duramente colpito dall'alluvione.Ringrazio i miei collaboratori per lo spirito di sacrificio e la professionalità dimostrata in questi anni". All' Ispettore Stagnitta, sono giunti i ringraziamenti dalle amministrazioni del comprensorio etneo per il lavoro svolto in questi anni.