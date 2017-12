Nella giornata di ieri, il personale del Commissariato Borgo-Ognina e del Reparto Annona della Polizia Locale, ha effettuato controlli straordinari mirati al contrasto del dilagante fenomeno dei botti di Capodanno. I controlli, che hanno interessato i quartieri di Picanello, Canalicchio, Barriera e San Cristoforo, hanno consentito di individuare, in 5 luoghi diversi, 6 soggetti intenti a vendere in modo illegale oltre 5000 artifici e fuochi pirotecnici (raudi, magnum, bengala e simili). Tra i giovani venditori sono stati identificati 3 minori (di 14, 16 e 17 anni) intenti a vendere i citati fuochi.E’ stato inoltre individuato l’esercente della bancarella, un noto pluripregiudicato sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S., che di fatto aveva occupato buona parte del marciapiede e della strada, e lo stesso è stato indagato in stato di libertà ai sensi dell’art. 633 c.p. (invasione di terreni pubblici); al genitore del minore, è stata contestata la sanzione amministrativa relativa alla vendita dei citati alimenti e fuochi che, tra l’altro, sono stati sequestrati. I 55 panettoni, pandori e le bottiglie sono state donate a un’associazione di accoglienza dei poveri. Anche i restanti fuochi sono stati sequestrati e trasportati presso luoghi idonei del Comune di Catania.