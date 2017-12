Lo ha deciso il Presidente delle Corte d'Appello - Sezione Provvedimenti Speciali che ha convalidato l'arresto della Polizia di Frontiera ma non ha emesso alcuna ordinanza di custodia cautelare, su conforme parere della Procura Generale. Palmonella, ex Ad di alcune compagnie aeree, è stato bloccato dagli agenti della polizia di frontiera durante i controlli ai passeggeri che si stavano imbarcando sul volo della Blue Air diretto a Bucarest. Una volta controllata l'identità i poliziotti hanno scoperto che il 54enne è destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi. Palmonella è stato processato e condannato a 3 anni di reclusione per truffa e falsificazioni di documenti."Inoltre ci sono anche ombre sulla regolarità del processo francese", aggiunge Pace. L'udienza è stata rinviata al 31 gennaio 2018 per l'esame della richiesta di consegna.