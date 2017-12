VILLA SAN GIOVANNI (RC) - Poteva essere una strage. Questa mattina, intorno alle 6, un pullman della Baltour partito da Urbino e diretto a Catania si è ribaltato sull'autostrada A2 nei pressi dello svincolo di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. L'autobus con a bordo 46 passeggeri e 2 autisti si è ribaltato sul fianco sinistro. In totale sono 15 le persone ferite, di cui una donna in prognosi riservata, che non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre la Polizia anche i Vigili del Fuoco, i carabinieri, il personale dell'Anas e il 118. I passeggeri e i due autisti - come si legge in un comunicato della Questura di Reggio - sono stati soccorsi e i 15 feriti sono stati trasportati in ambulanza presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.È la polizia stradale di Reggio Calabria che sta indagando per comprendere la dinamica dell'incidente. Da una primissima ricostruzione pare che il mezzo affrontando la curva dello svincolo abbia urtato il guard rail e conseguentemente si sia poi adagiato sul lato sinistro."Immediatamente soccorsi, i passeggeri - si legge in un comunicato della Prefettura di Reggio Calabria - sono stati trasportati nella locale struttura ospedaliera, dove è stato attivato un apposito piano di emergenza straordinario con messa a disposizione di posti supplementari. L’ospedale sta provvedendo ad attivare una linea telefonica dedicata per garantire tempestive informazioni ai familiari. Inoltre, si è provveduto a far pervenire un mezzo per i viaggiatori che saranno dimessi".Anche la Baltour ha inviato una nota dove spiega nel dettaglio quanto è avvenuto. “Alle 5.45 di questa mattina nei pressi dello svincolo autostradale di Villa San Giovanni un autobus dell’azienda impiegato sulla linea Urbino – Catania, per cause ancora in fase di accertamento, è stato coinvolto in un incidente, il mezzo affrontando la curva dello svincolo urtava il guard rail - si legge nel comunicato - e conseguentemente si adagiava sul lato sinistro. Nonostante a bordo viaggiassero 46 passeggeri più due membri dell’equipaggio nell’incidente vi sono stati soltanto alcuni feriti di lieve entità, un solo caso in attesa di accertamenti. Sul posto l’azienda ha fatto convergere immediatamente personale e mezzi dalle proprie sedi di Reggio Calabria e Catania per prestare assistenza ai passeggeri coinvolti”.Il tratto autostradale è rimasto chiuso per 40 minuti. La viabilità è tornata regolare intorno alle 13.