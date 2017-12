Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco nella Sala Giunta di Palazzo degli elefanti parlando di “Intrecci, figurazioni in musica per Vincenzo Bellini”, evento che, sotto la direzione artistica di Valerio Festi e la regia di Monica Maimone, segnerà il passaggio dal 2017 al 2018 in piazza Duomo e in piazza Università. Una notte-spettacolo che, ha sottolineato Festi, proietta Catania tra le grandi capitali europee puntando sulla figura e le musiche del cigno catanese tra macchine volanti, allegorie, maschere e costumi fastosi, coreografie verticali di acrobati e ballerini che volteggeranno a quindici metri d’altezza grazie a cavi invisibili.Gli ho chiesto di riprendere il rapporto con Catania, che non ha dimenticato gli esaltanti ultimi tre capodanno del millennio appena trascorso e lo ringrazio per questa sua disponibilità”. “Catania – ha aggiunto Festi – diventa una città con un'identità e una storia da raccontare: la narrazione magnificata della figura di Vincenzo Bellini, con cui vuole illustrare al mondo il talento e l'armonia, il piacere della bellezza. Si sceglie di far diventare Bellini simbolo di Catania e dei Catanesi, nella consapevolezza che la città è fatta dai suoi cittadini che ne costruiscono il successo, la cultura e il futuro. Facendo festa nelle piazze, costruiamo senso di civiltà, inteso come senso comunitario, opponendoci alla paura e alle minacce del terrorismo. La città e la sua comunità vive attraverso il suo momento più alto che è quello della festa, con uno slancio per mostrarsi al futuro e aprirsi alla bellezza”.con le finestre e i balconi animati da un coro sparso di dodici cantanti che intonano frammenti di arie belliniane e preannunciano l’ingresso di un insolito corteo preceduto da una nostalgica banda, carrozze e enigmatiche dame, che condurrà il pubblico nella piazza Duomo per assistere a un gioco di proiezioni sul Palazzo degli Elefanti a far da contrappunto al vero e proprio spettacolo aereo ideato da Valerio Festi per la regia di Monica Maimone.faranno danzare tutti sul raffinato crinale di musiche ottocentesche – belliniane in particolare – riviste in un’inedita forma house. “Festi – ha sottolineato Licandro – è un grande ideatore, un costruttore di feste nel senso più antico del termine, pregne di significati profondi, ancestrali. Siamo certi che assisteremo a uno spettacolo assolutamente nuovo, esclusivo per la città con quei tratti onirici che caratterizzano la cifra artistica di Festi. Un evento che rinsalda la nostra identità, la nostra storia, le nostre tradizioni e trasmette alle nuove generazioni l’insegnamento di Bellini, giovane talentuoso e visionario capace di realizzare i propri sogni senza paure”., che rimarrà aperta fino alle due e trenta del mattino per consentire a tutti un agevole rientro.Bianco ha anche lanciato un appello a non portare con sé giochi pirotecnici. “Questa tipologia di spettacolo – ha detto - non è in sintonia con i tradizionali botti, che sono peraltro vietati. Civiltà e rispetto delle regole devono guidarci anche in questo che dev’essere un capodanno gioioso, festoso, sicuro e sereno”.