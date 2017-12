E' stata ritrovata la testa del romeno, poi identificato in Costel Ciobanu , che lavorava in un'azienda di Lentini. Il macabro rinvenimento (il secondo in poche settimane) lo ha fatto un residente che ha allertato i carabinieri che sotto il coordinamento della Procura di Caltagirone stanno indagando sul caso.Gli inquirenti stanno cercando di ricomporre il puzzle di questo giallo. I carabinieri lavorano per cercare di comprendere quale potrebbe essere il movente di un delitto così efferato. Dall'autopsia sarebbe emerso che la causa della morte sarebbe proprio la decapitazione. Il ritrovamento della testa potrebbe portare nuovi elementi medico-scientifici per poter confermare questo esito.aveva detto subito dopo il rinvenimento del cadavere il procuratore di Caltagirone Giuseppe Verzera. Su queste due piste quindi si muovono gli investigatori. Restano tanti gli interrogativi sul luogo dove è stato ritrovato Costel. Un posto diverso da quello dove è stato ucciso.