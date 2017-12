Un evento incredibile che vedrà esibirsi all'interno dell'agorà de La Nuova Dogana, acrobati, giocolieri, trampolieri danzanti, clown e musicisti, in un unico grande show per emozionare, stupire e divertire tutta la famiglia.Ramingo, la Compagnia SbadaClown, il clown malinconico La Ninni, i trampolieri danzanti Filippo Velardita & Lucy Denaro e gli eclettici musicisti performer I Fratelli La Strada. Il tutto presentato dal grande clwon-attore Adriano Aiello.ore 18,30. Costo biglietto: Adulti 8 euro - Bambini 5 euro - Bambini sotto i 4 anni gratis. A seguire, per i più grandi, sempre giorno 26 dicembre, magico aperitivo nell’Art gallery, con Steven Jenko, Roberto Agosta e Massimo Napoli.