quello dei “ragazzi delle medie” e quello composto da “docenti e genitori”, tenutosi presso il Teatro Ambasciatori di Catania la sera dello scorso 21 dicembre. Il concerto è stato organizzato e curato nei particolari da Tania Cardillo, coordinatrice delle attività musicali, pianista e docente di strumento presso la stessa “XX Settembre”, con il beneplacido della dirigente scolastica, Maria Calì, che promuove fortemente l’interesse dei tanti studenti che frequentano l’Istituto verso le attività artistiche e la musica in particolare, prodigandosi affinché tali occasioni di intelligente convivialità siano sempre più frequenti presso il suo Istituto.due classi della scuola primaria e delle tre classi della scuola secondaria di primo grado che danno vita al coro, all’orchestra e al belletto della “XX Settembre”. La novità di quest’anno è stata, proprio, la presenza di un simpatico balletto la cui coreografia è stata curata dalla professoressa Milena Buccheri, composto da sei giovani studentesse della “XX Settembre” che hanno danzato sulle note della celebre “One”, eseguita dal vivo dall’orchestra della scuola.ad un meritatissimo “bis” dal pubblico che si è profuso in una roboante standing ovation eseguendo una frizzantissima versione della celeberrima “Jingle Bells”. Nel rivolgere i saluti finali e gli auguri per le festività di fine anno, la dirigente Maria Calì, ha mosso un sentito ringraziamento ai genitori degli alunni della “XX Settembre”, che con tanta buona volontà e sacrifici coadiuvano il corpo docente con grande entusiasmo, e alla Professoressa Tania Cardillo, coordinatrice dell’orchestra della “XX Settembre”, insieme ai docenti di canto, di ballo e di strumento Rasalba Puglisi, Silvia Iervoglini, Carmen Soraci, Milena Buccheri, Salvatore Assenza, Gaetano Bonanno e Natalina Messina.