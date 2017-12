pur non avendo rispettato la legge Severino, al momento della presentazione delle candidature. A chiedere l’annullamento dell’elezione del presidente della Regione siciliana è in questo caso, candidata non eletta del Movimento 5 Stelle iscritta nelle liste elettorali di Acicatena. I risultati delle elezioni regionali del 5 novembre continuano così ad essere messi in discussione, finendo ora più concretamente. La Grasso – assistita dall’avvocato– avendo preso visione degli atti e dei documenti presentati da Musumeci, avrebbe appurato il mancato riferimento alla certificazione, obbligatoria per legge, dineo presidente dell’Ars, e a diversi deputati eletti nella lista In Sicilia Nello Musumeci presidente:, assessore regionale alle Autonomie locali;, vice presidente vicario dell'Assemblea regionale siciliana;, assessore regionale attività Produttive e le deputateproclamazione sarebbe quindi avvenuta in “violazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 che disciplina le modalità di presentazione delle candidature regionali con la conseguente mancata osservanza delle forme sostanziali del procedimento elettorale” e sarebbe pertanto illegittima. A monte del caos ci sarebbe statoper depositare le liste. Le carte predisposte dagli uffici elettorali non contemplavano già in partenza il riferimento alla nuova legge Severino, riportando solo la vecchia, di certo meno restrittiva, norma. Molti rappresentanti avrebbero comunque integrato l’atto mancante.definitive per determinati reati.alla questione del decreto Severino. Fra i primi ad averlo già fatto sono, difeso dall’avvocato, e candidato nella lista “I cento Passi “ Per Claudio Fava presidente, e, in corsa all'Ars con la lista "Idea Sicilia -Popolari e autonomisti - Musumeci presidente", assistito dal legale. L’obiettivo di numerosi non eletti, molti dei quali hanno raccolto un buon numero di voti, è infatti quello di ottenere dal tribunale una ripartizione dei seggi che escluda ora i candidati non in regola con i moduli.