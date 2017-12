gli abitanti del quartiere che portano loro dei doni: non regali preziosi, ma beni di prima necessità come pasta, pane, frutta e acqua. Si presenta così il presepe allestito nella chiesa di San Gaetano alle Grotte in piazza Carlo Alberto.

“Abbiamo voluto lanciare un messaggio di solidarietà – dice Antonino De Maria, rettore della chiesa di San Gaetano alle Grotte – coinvolgendo tutti, residenti e commercianti. La nostra parrocchia è al centro del mercato di piazza Carlo Alberto, la fiera, centro nevralgico della vita commerciale e sociale del quartiere”.

“Gli abiti sono quelli donati dai nostri amici delle bancarelle e i personaggi sono manichini, prestati, dall’associazione Paracadutisti d’Italia, niente ceramiche, nessun orpello dorato, nulla – racconta Dario La Rosa collaboratore di padre De Maria all’interno della parrocchia – nessuno porta doni preziosi, ma solo cose che servono a una famiglia che ha trovato rifugio per il loro piccolo che sta per nascere”.

“Una storia rivisitata, ma attuale, solidarietà e condivisione – continua padre De Maria – sono loro le protagoniste del nostro presepe e nessun Re e nessuna Regina, ma gente comune che si aiuta e che aiuta il prossimo, personaggi che ognuno di noi può interpretare, che passano anche dalla fiera e portano i doni, ma i doni sono i beni di prima necessità quelli che servono realmente alla famiglia, disagiata, la pasta e la salsa, l’acqua, il pane e la frutta".

"E l’idea della rappresentazione di una famiglia, voluta fortemente da tutti i ragazzi della parrocchia che collaborano con me tutti i giorni, - spiega- è riuscita a coinvolgere tante persone, chi ha portato gli abiti, chi le scarpe, i cesti, la frutta, l’olio e grazie a tutti abbiamo realizzato questo, piccolo, ma grande presepe che porta con sé un messaggio attuale: la solidarietà fatta dalla gente comune verso la gente comune”.