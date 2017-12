Davide Garofalo, arrestato per omicidio aggravato, avrebbe pronunciato queste frasi rivolgendosi a uno degli autisti delle ambulanze sulle quali sono avvenuti, tra il 2014 e il 2016, cinquanta decessi sospetti. Ci sono verbali choc in mano agli inquirenti coordinati dal Procuratore capo Carmelo Zuccaro e dall'aggiunto Francesco Puleio; l'indagine è stata condotta dal Pm Andrea Bonomo e l'ordinanza di arresto è firmata dal Gup Bernabò Distefano.in alcuni casi si tratta di dipendenti della stessa società di gestione delle ambulanze che hanno deciso di collaborare con gli inquirenti e, prima ancora, hanno fornito preziose informazioni alle Iene di Italia 1. Il titolare della società che gestisce le ambulanze spiega ai magistrati che uno dei dipendenti gli avrebbe confidato che “il Garofalo in ambulanza prese una siringa per iniettare aria, l'autista provò a fermarlo, ma il Garofalo gli disse: , a detta risposta alzavo le spalle e dicevo che non avevo tale disponibilità di denaro”.– ha detto il testimone – abbassavano il lenzuolo, alzavano leggermente la manica del braccio dove vi era l'ago della flebo. Inoltre venivano sempre usati i guanti in lattice che insieme alla siringa venivano gettati nel contenitore apposito”.il lenzuolo, alzavano leggermente la manica del braccio dove vi era l'ago della flebo. Inoltre venivano sempre usati i guanti in lattice che insieme alla siringa venivano gettati nel contenitore apposito”. A confermare questa ricostruzione, c'è la testimonianza del figlio di uno degli anziani che sarebbero stati assassinati: “Appena l'ambulanza si è fermata sotto casa, ricordo nitidamente che, entrando all'interno dell'ambulanza notavo che la parte sinistra del corpo di mio padre era scoperta, mentre tutta la restante parte del corpo era coperta, per essere più preciso ricordo che l'avambraccio sinistra era scoperto fino al gomito”. Avambraccio scoperto e morte improvvisa, si ripete tutto anche con una donna, la figlia non può dimenticarlo: “Ricordo che mia madre era salita a bordo dell'ambulanza con l'ago cannula in vena, del quale era sprovvista quando è salita in casa”.iniziava, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la “vestizione veloce del soggetto appena deceduto”.Tutto sarebbe avvenuto in poco tempo, tanto che una signora, che aveva affidato il marito di 55anni all'ambulanza in cui lavoravano Garofalo e Agatino S., arrivata a casa lo trovava defunto e già vestito. “Appresa la notizia – racconta la signora – mi dirigevo immediatamente a casa ove trovavo io mio ex marito già all'interno dell'abitazione disteso sul letto e con due ragazzi già intenti alla vestizione”. In un altro caso sospetto, un'altra parente di un'anziana deceduta improvvisamente in ambulanza, ricorda che “i due ambulanzieri si sono occupati della vestizione”.La speculazione sulla pelle dei defunti sarebbe arrivata al punto che, dopo il presunto omicidio dei malati, nelle loro abitazioni arrivava anche la cassa da morto, senza che nessun medico accertasse il decesso della vittima.In realtà, convocato la seconda volta dagli inquirenti, ha ammesso: “Ero molto preoccupato di quanto mi stavate chiedendo e quindi ho riferito in modo sbagliato le modalità della morte di mio suocero, effettivamente salivo a bordo dell'ambulanza insieme ai barellieri e ci recavamo nell'abitazione di mio suocero. Arrivati sul posto io scendevo subito dal mezzo per salire a casa e sistemare il letto in cui dovevamo poggiare mio suocero e lasciavo sotto i due giovani e ricordo che mio suocero era ancora in vita.Sbalordito chiesi cosa fosse successo e gli stessi mi risposero che non sapevano cosa dire”.