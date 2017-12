Giuseppe Gualtieri, dopo appena otto mesi alla guida della Questura etnea, è stato nominato Prefetto. Al suo posto arriva il napoletano Alberto Francini, 61 anni, dalla Questura di Pisa. Il suo insediamento a Catania è previsto dal prossimo 8 gennaio.E' Dirigente Superiore dal 1 gennaio 2013. Francini è laureato in giurisprudenza, con specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, master in diritto e finanza enti locali, è anche avvocato. E' stato commissario straordinario in vari comuni sciolti per mafia, assistente universitario di diritto costituzionale, docente in varie scuole di polizia e coordinatore dei docenti presso il Centro di Formazione per la tutela dell’ Ordine Pubblico di Nettuno. E' stato dirigente di numerosi Commissariati di Pubblica Sicurezza sezionali e distaccati, da ultimo il Primo Distretto della Questura di Napoli, Commissariato San Ferdinando. E' stato impiegato per circa venti anni nei servizi di ordine pubblico allo Stadio San Paolo, di cui gli ultimi sei come dirigente dei servizi, per un totale di oltre 600 partite. Dirigente nei servizi di ordine pubblico durante le 5 maggiori emergenze rifiuti del napoletano (Giugliano, Acerra, Pianura, Chiaiano, Terzigno). Il nuovo Questore di Catania è autore di alcune pubblicazioni sulla pubblica sicurezza e l’ ordine pubblico. Ha in comune con Gualtieri l'amore per lo sport. Francini pratica calcio e running. Tra gli hobby la filatelia e gli scacchi.nominato prefetto. Tra questi quelli del sindaco Enzo Bianco: "Voglio esprimere il mio vivo apprezzamento verso il Questore di Catania Giuseppe Gualtieri, nominato Prefetto dal Consiglio dei Ministri di ieri".Le congratulazioni al neo prefetto Gualtieri da parte di tutta la redazione di LiveSiciliaCatania. E il benvenuto a Catania al neo questore Francini.