Fermato topo d'appartamento

poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.Approfittando dell’assenza dei proprietari e forzandone la porta d’ingresso si era introdotto in quell’abitazione di via Luigi Pirandello a Catania per asportare due televisori con tecnologia di ultima generazione.insospettito dall’atteggiamento dell’uomo, lo ha sottoposto a controllo accertando di fatto l’avvenuto furto.La refurtiva è stata restituita all’avente diritto mentre per l’arrestato, sottoposto al rito per direttissima, si sono aperti i cancelli del carcere di Catania Piazza Lanza.