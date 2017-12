assieme all’unità cinofila del Nucleo di Nicolosi, hanno arrestato in flagranza il 26enne Antonio Giuseppe Imbrogiano e la convivente di 35 anni, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Grazie al prezioso fiuto del cane “Ivan” i militari hanno potuto scovare e sequestrare tra la camera da letto, la cucina ed il bauletto dello scooter in uso all’uomo: 150 grammi di “marijuana”, parzialmente suddivisa in dosi, 20 grammi circa di “hashish” e circa 10 grammi di “cocaina”.1 bilancino elettronico di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato proprio per tagliare ed “impacchettare” ogni singola dose.La coppia, in attesa del rito per direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari.