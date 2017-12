Al centro dell'inchiesta della Dda della Procura di Catania, diretta da Carmelo Zuccaro, l'azione di due clan che avrebbero minacciato allevatore e agricoltori per entrare in possesso dei loro terreni e ottenere contribuiti dell'Unione europea, aggirando cosi' il 'Protocollo Antoci' che prevede la presentazione di un certificato antimafia. Imputati per associazione mafiosa sono i presunti capi dei due gruppi, Giovanni Pruiti e Salvatore Catania, e anche Roberto Calanni. L'estorsione aggravata dal metodo mafioso è invece contestata a Giuseppe Corsaro, Antonino Giordano Galati, Luigi Giordano Galati, Salvo Germanà, Cristo Lupica e Carmelo Giacucco Triscari. I Pm in aula sono i sostituti Antonino Fanara e Fabio Saponara. (ANSA).