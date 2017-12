Il testo definitivo è arrivato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre dopo che il consiglio dei ministri,ha recepito rilievi sollevati della commissione Affari istituzionali del Senato.Mutamenti in arrivo nel collegio uninominale 04 (Acireale), dove sono riaggregati i comuni di Pedara, Nicolosi e Trecastagni, che in prima battuta ricadevano in quello di Misterbianco (06). Quest’ultimo guadagna invece Belpasso, che ricadeva in quello di Paternò (07). Anche il collegio normanno recupera nel suo perimetro Militello in Val di Catania, Palagonia e Scordia. Per quanto concerne il Senato, i tre cosiddetti collegi plurinominali (quota proporzionale) regionali sono ridotti a due.