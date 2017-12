L'esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica potrebbe fornire elementi importanti per il proseguo delle indagini che intanto si muovono su una direttrice ben precisa: quella di un gesto estremo scoppiato dopo una discussione (animata) tra ragazzini del rione. L'alterco sarebbe esploso per una fidanzatina contesa. Uno dei due rivali in amore sarebbe andato a prendere la pistola e avrebbe sparato. Forse però l'obiettivo sarebbe stato quello di spaventare il giovane Valenti. I colpi, due, si sono rivelati entrambi mortali.Gli investigatori della Squadra Mobile di Catania mantengono il massimo riserbo. Sono continuati in maniera capillare gli interrogatori ad amici e conoscenti per poter ricostruire cosa sia accaduto martedì notte. Parallelamente sono stati analizzati i filmati della video sorveglianza del bar all'angolo con via Palermo a pochi passi da dove è stato trovato agonizzante Enzo Valenti dai passanti che poi lo hanno portato di corsa al Vittorio Emanuele. Purtroppo molte delle telecamere installate in piazza Palestro non funzionano: ma gli investigatori hanno disegnato una mappa delle telecamere che potrebbero aver immortalato magari il killer in fuga.