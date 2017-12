assume il controllo effettuato presso un parrucchiere ubicato in zona Vulcania, dove a seguito di attività investigativa, è stata accertata la presenza di 5 dipendenti. In particolare, si è riscontrato che 3 dipendenti, a fronte delle 10 ore circa giornaliere di lavoro ed in assenza di un contratto full time o di altra natura giuridica, percepivano euro 2, 1,50 e 1,60 l’ora. Inoltre, è stata accertata altresì la mancanza di regolari spogliatoi e armadietti.l’esigua retribuzione che percepisce a fronte delle sconvenienti condizioni di lavoro cui è sottoposta. Pertanto per i motivi esposti e visto lo sfruttamento dei lavoratori da parte dei 2 datori di lavoro, gli stessi sono stati indagati in stato di libertà ai sensi dell’articolo 603 bis del codice penale che, tra l’altro, punisce chi sottopone in condizioni di sfruttamento i lavoratori approfittando del loro stato di bisogno. Sono state inoltre contestate le relative violazioni legate alle violazioni riguardante la salubrità sui luoghi di lavoro.di pasticceria ubicato nei pressi del Viale Vittorio Veneto, dove personale del Commissariato Borgo-Ognina ,unitamente a Personale Asp Igiene-Pubblica e Veterinari ,ha accertato notevole criticità nell’ambiente circostante sottoposto a verifica..dei locali adibiti a laboratorio ed a seguito di ciò, è stata irrogata la Sanzione Amministrativa pecuniaria pari ad euro 1000 ed altresì imposte alcune prescrizioni tra cui la sostituzione dei contenitori dei rifiuti presenti all’interno del laboratorio, il montaggio di una cappa e la verniciatura di alcuni attrezzi. Infine, all’interno dei 2 congelatori sono stati rinvenuti alimenti (gamberi, zucchine, cavolfiori, broccoli e patatine) non menzionati come tali nel menù esposto al pubblico e, per tale motivo, il titolare è stato indagato in stato di libertà per il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.).