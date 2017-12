In particolare sarebbe stato l'anello di collegamento - secondo la tesi accusatoria - tra gli imprenditori ritenuti interni al clan (Vincenzo Guglielmino, ndr) e le pubbliche amministrazioni al fine di agevolare l'affidamento degli appalti sui rifiuti.Le motivazioni dell'ordinanza saranno depositate entro 45 giorni.L'ex funzionario del Comune è stata rinviata a giudizio dopo il licenziamento da parte del Comune per gravi e sospette irregolarità riscontrate nel capitolato d'appalto per i servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali per la nettezza urbana. Era stato lo stesso difensore della Li Destri, l'avvocato Dario Riccioli, a citarlo nella lista dei testi. Per il suo ruolo di responsabile del personale e per una serie di situazioni anomale che erano state segnalate anche in una lettera anonima spedita (e protocollata) al Comune di Catania. Ma questa è un'altra storia.