E' destinata a diventare virale la foto postata sui social dal docente universitario catanese Marco Romano. Si tratta di una diapositiva molto poco lusinghiera per gli automobilisti catanesi. La foto, scattata dall'alto in Piazza Europa, ritrae auto in doppia e in terza fila che circondano uno stallo per disabili. Duro il commento del docente: "Questo è il grado di inciviltà, terza fila su piazza Europa accercchiando lo stallo per disabili...". Un'istantanea che lascia l'amaro in bocca, ma che, tutto sommato, non stupisce troppo i catanesi assuefatti a scene di ordinaria inciviltà.