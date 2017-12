"La scorsa settimana abbiamo chiesto e ottenuto dal Gip

il dissequestro delle società e dei beni del Mauceri - chiarisce l'avvocato Ivan Albo - adesso con la scarcerazione di Alessandro Mauceri la conferma che tutto possa e debba chiarirsi al meglio".

L'imprenditore di Trecastagni, assistito dagli avvocati Ivan Albo e Riccardo Ecora, è stato scarcerato dopo l'arresto avvenuto appena 20 giorni fa in esecuzione della ordinanza di custodia cautelare del Gip Cristaldi nell'operazione Gorgoni. "Ci riteniamo pienamente soddisfatti - dichiarano i legali Ecora ed Albo - e ci auguriamo che possa essere fatta piena luce nel più breve termine possibile in merito alla vicenda, per un integrale ripristino della credibilità ed onorabilità del signor Mauceri".