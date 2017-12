realizzato ieri nella sontuosa sala di piazza teatro Massimo a Catania. Magica l’esecuzione dell’orchestra - magistralmente diretta da Carmen Failla - che rimane il fiore all’occhiello e punto di forza dell’ente lirico. Fra i brani eseguiti Siegfried-Idyll di Wagner, Lo Schiaccianoci, Suite Op. 7la di Čajkovskij e A Christmas festival di L. Ander. Unico peccato la poca affluenza di pubblico. Il concerto sinfonico “Fantasia di Natale” non sembra infatti aver ottenuto l’esito sperato in termini di vendite al botteghino, a causa forse anche della carenza di risorse da destinare alla pubblicizzazione dell’evento. Un risultato, comunque, inaspettato considerando la significativa ripresa degli ultimi mesi. Le ultime rappresentazioni, il Don Giovanni di Mozart, la Carmen di Bizet e la Vedova Allegra di Lehár per la regia di Sgarbi, per quanto suscettibili di miglioramenti, hanno raccolto un ottimo riscontro da parte del pubblico.Nonostante le difficoltà, il Teatro ha recentemente annunciato l’evento del 1 gennaio. Il secondo appuntamento del cartellone natalizio è infatti fissato per il capodanno con il concerto sinfonico corale che vedrà nuovamente salire sul palco l’illustre direttore d’orchestra, Gianluigi Gelmetti che per la prossima stagione inaugurerà non solo il cartellone sinfonico ma anche quello lirico.- Chiusa con il segno positivo la stagione 2017, il teatro si prepara già ad affrontare un nuovo importante anno, sul piano artistico, con importanti protagonisti, ma anche su quello amministrativo e finanziario.Se finora è stato infatti encomiabile ed efficace lo sforzo prodigato dai vertici del teatro e dalle istituzioni per rilanciare l’ente, mancano ancora dei punti fermi., che, rischiano di penalizzare la nuova stagione. Tutto è nelle mani del nuovo governo regionale che dovrà lavorare alla nuova finanziaria, includendo il recupero del 25% delle risorse finalizzate all’ente. La recente approvazione del bilancio d’esercizio 2017 costituisce già un asso nella manica per il teatro e tiene accese le speranze per il futuro.