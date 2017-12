A raccogliere le segnalazioni pervenute da parte di alcuni cittadini, la portavoce del M5s all’Ars, Angela Foti.

Dopo la segnalazione, accompagnata da una serie di eloquenti foto, che mostravano con “assoluta certezza” l'utilizzo di tali e pericolosissimi prodotti per la salute pubblica, i pentastellati catenoti sono andati a verificare personalmente lo stato dei luoghi, trasmettendo in diretta sui canali social il video del sopralluogo.

“Presa visione dello stato dell'area a verde, ci siamo immediatamente posti la domanda se i residenti fossero stati preventivamente avvisati della decisione di attuare un intervento così drastico - dice Bartolomeo Tagliavia, attivista del movimento cinque stelle di Acicatena - e soprattutto se fossero state date indicazioni sulle precauzioni da prendere.

Dopo aver parlato con qualcuno di loro, abbiamo appreso che nulla di tutto ciò era stato fatto, i residenti erano e sono ancora all'oscuro sia sui tipi di prodotti utilizzati, sia sulle loro controindicazioni e precauzioni da prendere”.

L'onorevole Angela Foti ha mandato, dunque, una nota indirizzata al Responsabile dei controlli dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) ed al Sindaco, del Comune di Acicatena, Nello Oliveri.

“Allorquando - precisa Angela Foti - non sia ancora totalmente vietato l'uso di prodotti chimici diserbanti nelle aree extra-agricole, qualsiasi amministrazione dovrebbe mettere al primo posto la salute dei cittadini e soprattutto quella dei più indifesi, i bambini.

E' Inconcepibile, ed ancor di più inaccettabile ed ingiustificabile aver autorizzato l'utilizzo di prodotti fitosanitari in spazi verdi pubblici dove inoltre vi è allocato un parco giochi per bambini. Aspettiamo -conclude - che la nostra Amministrazione dia immediate risposte alle nostre domande, invitandola fortemente, ad annullare qualsiasi altro intervento della stessa natura, sia stato sciaguratamente programmato nel nostro territorio”.

Chiarimenti, arrivano direttamente dal sindaco di Acicatena, Nello Oliveri. ”Ho dato disposizione agli uffici competenti di verificare, quanto esposto dalla nota dai pentastellati. Desideriamo accertarci sui fatti e verificare se le aree menzionate sono di proprietà comunale o di privati, inoltre ho dato mandato, ove possibile, di accertare se i materiali ( diserbanti ) utilizzati siano a norma o meno, insomma siamo in una fase di controllo e accertamento. Abbiamo tutto l'interesse – chiude Oliveri – a fare chiarezza sull'accaduto, non credo che ci sia stato dolo di alcuno. In ogni caso, ritengo doverosa la nostra azione di verifica”.