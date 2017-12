Oggi è arrivata la sentenza del Gup Pietro Currò. Salvatore D’Amico, amministratore unico della discarica Cisma di Melilli, è stato assolto perché “il fatto non sussiste” dall’accusa di associazione per delinquere operante a Catania, Melilli, Siracusa e Palermo, finalizzata a commettere traffico illeciti di rifiuti, reati contro la pubblica amministrazione e falso. L'ingegnere D'Amico, difeso dall'avvocato Dario Riccioli, è stato assolto anche per “non aver commesso il fatto” dall’accusa di aver conseguito un ingiusto profitto dalle stesse attività. "Sono soddisfatto - commenta il difensore - perché il giudice ha affermato un principio di diritte in tema di reati associativi. Questa sentenza rende giustizia alla figura dell'ingegnere D'amico che nulla aveva a che vedere con le accuse che gli sono state contestate".Assolto anche Sergio Faldetta per non aver commesso il fatto dall’accusa di falso ideologico in concorso: secondo l’accusa in qualità di consulente della Procura di Siracusa avrebbe affermato notizie contrarie al vero riguardo alla conformità del progetto di ampliamento della discarica Cisma, secondo il vigente strumento urbanistico. Assolto perché “il fatto non costituisce reato” anche Vincenzo Naso, consulente della Procura di Siracusa, dall'accusa di falso. La Procura aveva chiesto 6 anni per l’amministratore unico della Paradivi Salvatore D’Amico, 4 anni per i consulenti tecnici della Procura Vincenzo Naso e Sergio Faldetta. Il giudice ha fissato novanta giorni per il deposito delle motivazioni.. Luigi Gambino è stato condannato alla pena di sei anni e due mesi per associazione mafiosa. Salvatore Grillo è stato condannato a 8 anni e 6mila euro di multa per usura ed estorsione aggravata. Simone Piazza, ritenuto dal Gup colpevole del reato di estorsione in concorso, è stato condannato a 5 anni e 4mila euro di multa la pena inflittagli. Giuseppe Verderame, infine, è stato condannato a sei anni e 8mila euro di multa.si sono costituiti parte civile nel processo a carico dei loro strozzini. Salvatore Grillo è stato condannato a risarcire il danno alle parti civili.