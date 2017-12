Così a destra gioca il recuperato Izco ed in mezzo giganteggia la coppia composta da Legrottaglie (migliore in campo!) e Rolin. I rossazzurri gettano il cuore oltre l'ostacolo e al 12 Puggioni deve fare gli straordinari per sventare i tentativi di Bergessio e Barrientos. Ma al minuto 21 tocca a Plasil cacciare le streghe spedendo in rete dal limite un pallone ben arpionato da Bergessio. Il Catania gioca con maggiore tranquillità e sei minuti più tardi lo stesso Plasil manca la porta d'un soffio deviando di testa un bel cross di Castro. Il Chievo si ha vedere solo con la conclusione dalla distanza di Radovanovic (controllata da Andujar) e con Pellissier anticipato con destrezza dall'onnipresente Legrottaglie.Barrientos apre sulla sinistra per Castro sul cui cross Bergessio fa velo nel tentativo di deviare: la finta involontaria inganna Puggioni che vede rotolare il pallone in fondo al sacco. Poi Barrientos, pescato in area da Plasil, spreca un'occasione propizia per incrementare il bottino. Nel Catania entrano anche Guarente, Maxi Lopez e Keko e gli ospiti tentano un forcing finale che non crea eccessivi problemi all'attenta difesa rossazzurra. Il boato finale dei tifosi saluta il primo successo stagionale del Catania che sale a quota 4 punti in classifica e adesso guarda con rinnovata fiducia al prosieguo della stagione. Domenica prossima altra sfida casalinga contro il Genoa dell'ex Lodi.7 punizione di Thereau, Andujar para in due tempi;12 Catania vicino al gol: Puggioni si oppone prima alla deviazione di Bergessio, poi respinge il tentativo a giro di Barrientos quindi, sul prosieguo dell'azione, blocca il pallone a terra sulla conclusione dal limite dello stesso Bergessio!21 Catania in vantaggio: Bergessio arpiona il pallone al limite dell'area e porge a Plasil che, prende la mira, e spedisce di sinistro nell'angolo alla destra di Puggioni. Esplode la gioia del "Massimino" per il primo gol in casa della stagione che porta in vantaggio i rossazzurri: 1-0!25 punizione dalla distanza che Thereau spedisce alta sulla traversa;27 Plasil vicinissimo al raddoppio: splendida apertura di Barrientos per Castro sul cui cross arriva puntuale Plasil che, a porta spalancata, di testa manda incredibilmente a lato!29 Andujar devia in tuffo la staffilata di Radovanovic: angolo;30 sul cross dalla bandierina, Sestu di testa manda di poco alto;35 Legrottaglie salva su Pellissier a due passi dalla porta;45 tiro di Thereau deviato in corner;1 nel Chievo, Sardo prende il posto di Drame';7 nel Chievo, Lazarevic sostituisce Sestu;8 raddoppio del Catania: sul tiro-cross di Castro, velo involontario di Bergessio che inganna Puggioni: 2-0!14 nel Catania, Guarente rileva un affaticato Almiron;14 nel Chievo, Improta prende il posto di Estigarribia;15 bella azione di Thereau e poi Rolin respinge il tentativo di Pellissier;24 Barrientos, ben lanciato da Plasil, a tu per tu con Puggioni si fa ipnotizzare dal portiere clivense e fallisce il comodo tapin!29 nel Catania, Maxi Lopez prende il posto di Bergessio;35 sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Legrottaglie che finisce alto;37 tiro centrale di Rigoni;42 nel Catania, Keko sostituisce Castro;46 colpo di testa di Cesar, centrale.