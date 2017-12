tra abiti, celebrazione, bomboniere e ricevimento il budget non è mai inferiore ai 10 mila euro. Ma è anche vero che, quest'epoca qui, oltre ad essere l'era della disoccupazione, dello spread e dell'inflazione è anche il tempo della tecnologia. Il mondo del 2.0 avanza e sfruttarlo al meglio potrebbe avere i suoi benefici.La coppia. Lei, Maria Chiara Leotta 24 anni poche materie e sarà specializzata in ingegneria edile ed architettura, vive con il padre e sei fratelli. "Una situazione difficile - spiega il futuro sposo - e che si è complicata ulteriormente da quando la mamma di Maria Chiara è volata in cielo pochi mesi fa". Lui Roberto Mattina 30 anni, ingegnere telematico non ha avuto dubbi quando la sua fidanzata ha avanzato la singolare proposta.Abbiamo deciso di utilizzare i classici canali che danno massima visibilità al momento i nostri profili Facebook, Twitter, Youtube e Blogger ed abbiamo creato delle apposite pagine chiamate "Le nozze di Catania", in pratica proponiamo ai fornitori pubblicità all'interno di questi canali in cambio di sconti".qualcuno ricorderà certamente lo studente catanese che aveva deciso di metter all'asta la propria fronte su Ebay come spazio pubblicitario. "C'è stata un'altra coppia a Catania che si è sposata nel 2012 con la nostra stessa modalità sponsor, Daniela e Rubens - prosegue la futura sposa – abbiamo capito da subito che con le sole nostre forze non potevamo farcela ma ci siamo voluti fidare di Dio. Ci siamo detti: "ci amiamo e allora fidiamoci!".