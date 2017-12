è morto nel corso di un'immersione nello specchio d'acqua davanti al Lido Aquarius della Scogliera di Aci Castello. Erano le 13 quando il papà di Salvatore Bartilotti non ha visto riemergere il figlio, in mare già da un po' di tempo, ha fatto scattare l'allarme.sono arrivati nello stabilimento balneare dove già i pochi bagnanti presenti e il personale per la sicurezza avevano iniziato a cercare di localizzare il giovane. Una volta recuperato il corpo gli operatori sanitari hanno cercato di rianimarlo ma è stato tutto inutile, Salvatore era già deceduto.Gli inquirenti non hanno disposto alcun esame autoptico e la salma è stata consegnata ai familiari della vittima.Cordoglio e lutto anche nel mondo sportivo etneo, Salvatore Bartilotti Catania, infatti, era una giovane promessa della pallanuoto e da qualche mese aveva iniziato ad appassionarsi di subacquea.