Una dinamica ancora tutta da chiarire quella dell'incidente avvenuto la notte scorsa sulla Strada Statale 194 all'altezza del chilometro 36. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti e hanno fatto gli accertamenti per verificare le cause dell'impatto.Il conducente della Fiat Bravo, un 29 enne che ha riportato solo lievi contusioni, avrebbe perso il controllo del mezzo forse per l'alta velocità. L'auto prima è sbandata e si schiantata violentemente contro il guard rail, Daldoul è sbalzato fuori dall'abitacolo. Inutile l'arrivo dei soccorsi il trentenne di Acate era già spirato.Ha riportato infatti solo un lieve trauma cranico è una frattura composta al setto nasale. Sotto shock, non si da pace per quanto accaduto.