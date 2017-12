Ma così, purtroppo, alla fine non è stato. La tragedia si è compiuta attorno alle 19.30 di ieri quando il colpo esploso dal suo fucile ha centrato un’anatra andata a finire dentro un invaso d’acqua: un laghetto artificiale di proprietà privata. Il 31enne a quel punto decide di andare a recuperare la sua preda: si infila gli stivali e comincia ad immergersi fino alle ginocchia. Ad un certo punto, però, affonda irrimediabilmente. Inghiottito dalle acque e, forse, dai detriti che hanno finito con l’appesantire gli stessi stivali non riuscirà più a riemergere in superficie. I due amici in evidente stato di shock hanno subito allertato i soccorsi.Operazioni delicate proseguite per tutta la notte. Sono stati i sommozzatori del nucleo di Palermo a recuperare, attorno alle 5.30 del mattino, il corpo dello sfortunato 32enne. Salvatore Nicosia era sposato ed era padre di due bimbi.