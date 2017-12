Decisione quella della Suprema Corte che arriva dopo il ricorso presentato dai difensori del 30enne adranita, l'avvocato Rosario Pennisi e Salvo Burzillà.Il Tribunale della Libertà dovrà fissare una nuova udienza e valutare nuovamente il ricorso dei legali di Mancuso. L'indagato si trova in carcere con l'accusa di concorso in omicidio dallo scorso mese di marzo quando i carabinieri lo arrestarono in esecuzione di un'ordinanza del Gip su richiesta della Procura Generale di Catania.- che conferma ove ce ne fosse bisogno ancora di più l'estraneità di Nicola Mancuso in ordine all'omicidio di Valentina Salamone. Ed è ancora più significativo il fatto che la Corte di Cassazione - sottolinea il legale - ha ritenuto non sussistere i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato addirittura senza poter esaminare le risultanze della perizia eseguita a seguito dell'incidente probatorio e quindi successiva al ricorso preso in esame; che ha smentito quanto dichiarato in precedenza dai Ris di Messina affermando che non è in alcun modo possibile ritenere che vi sia sangue appartenente a Mancuso sotto la scarpa della vittima. Ci attendiamo - conclude il difensore dell'indagato - l'immediata scarcerazione del nostro assistito perché riteniamo che non si possa ulteriormente giustificare il protrarsi della custodia cautelare in atto".Il Giudice aveva ascoltato la relazione dei tre periti e al termine dell'udienza si era riservata la decisione di ascoltare i periti della difesa e della parte civile."Prendiamo atto della decisione".Un caso prima archiviato per suicidio dalla Procura di Catania, poi riaperto con l'avocazione alla Procura generale e che con l'arresto a marzo di Nicola Mancuso sembrava aver trovato la svolta per poter scrivere la parola "giustizia". Non resta che attendere la nuova decisione del Riesame di Catania.