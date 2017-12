L’attività investigativa è stata infatti avviata nel mese di luglio scorso, a seguito della denuncia sporta dalla madre della vittima che ha raccontato ai militari quanto accadeva in casa. A confermare le pesanti accuse è stata la stessa vittima, ascoltata dai magistrati con il supporto di uno psicologo nominato dalla Procura.cautele adottate per tutelare la donna e la figlia che sono state allontanate dall’abitazione, gli investigatori hanno quindi ricostruito l’intera vicenda, anche attraverso attività tecnica, e hanno fornito un esaustivo quadro probatorio che ha consentito l’emissione del provvedimento restrittivo da parte del G.I.P. a carico dell’uomo che è stato associato al carcere di Piazza Lanza. Con l'uomo dietro le sbarre la mamma e la minore hanno ottenuto il via libera per tornare nella propria abitazione.