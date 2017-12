E' successo nella notte tra sabato e domenica intorno alle 2 del mattino. Un cittadino però ha notato strani movimenti di alcune persone a bordo di una cinquecento bianca ed ha allertato il 112. Sul posto è arrivata un'autoradio dei Carabinieri di Catania, i militari hanno immediatamente notato un uomo a bordo di una Fiato Punto e una volta fermato lo hanno trovato con una bottiglia di benzina vuota. In supporto è arrivata un'altra pattuglia che durante il tragitto si è imbattuta proprio nella cinquecento bianca segnalata nel corso della telefonata alla sala operativa dei Carabinieri. Alla vista dei militari i due uomini a bordo hanno cercato di disfarsi di un contenitore di liquido infiammabile e sono fuggiti. E' scattato l'inseguimento e i carabinieri sono riusciti a bloccare l'auto all'altezza del passaggio a livello di Via Empedocle.Ma a inchiodare i tre sono state anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona che hanno registrato il momento in cui era stata versata la benzina e il tentativo di incendio. La pioggia, però, sembrerebbe aver causato problemi all'accensione dell'innesco.Recupero e Nocita hanno precedenti per associazione mafiosa.Gli oggetti sono stati trovati dai militari a seguito di una perquisizione nelle vetture. I tre sono detenuti nei carceri di Piazza Lanza e Bicocca.sentita dagli investigatori ha dichiarato di non essere stata mia oggetto di minacce o di richieste di estorsione.