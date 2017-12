. Nelle proprie conclusioni il commissario scrive: "Le considerazioni sopra svolte portano alla conclusione per cui la presente proposta concordataria, pur costituendo espressione di un significativo impegno della società debitrice e del suo azionista di maggioranza, non offre, allo stato, margini di garanzia sicuri ai creditori chirografari".aerea, Confconsumatori aveva da subito manifestato la propria contrarietà nei confronti di una soluzione ritenuta una vera propria beffa, invitando i passeggeri ad esprimere il loro voto contrario. Moltissimi lo hanno già fatto e altri ancora, anche in questi giorni che precedono l'udienza del 27 settembre lo stanno facendo. E proprio dopo l'ultima udienza di luglio l'associazione aveva invitato anche gli altri creditori a dire no ad una proposta che, di fatto, penalizzava e scontentava tutti, passeggeri e non passeggeri.di Confconsumatori - ad ulteriore conferma, é arrivato il parere negativo del Commissario Giudiziale e, a questo punto, non si comprende, chi può avere interesse a votare a favore, senza nessuna certezza. Ed é, appunto, una questione che riguarda tutti i creditori, passeggeri e non passeggeri. Il voto contrario dei creditori resta ancora la strada da percorrere per scongiurare l'approvazione. Ed é anche la strada da percorrere per far sì che la compagnia si decida a formulare altra e più ragionevole proposta, anche con riferimento alle somme spettanti ai passeggeri». Lo stesso Commissario Giudiziale nelle proprie conclusioni lascia la porta aperta a questa ipotesi: «É possibile, tuttavia, che questi margini di garanzia siano raggiunti mediante l'apporto di correzioni migliorative alla proposta concordataria".istruzioni e gli allegati con gli schemi di lettera per esprimere il voto contrario. In ogni caso a chi ne farà richiesta all'indirizzo di posta elettronica disservizi.aerei@confconsumatori.it saranno inviate le istruzioni e gli allegati. "In claris non fit interpretatio! - conclude l'avvocato Calì - Il parere negativo del Commissario Giudiziale costituisce, di fatto, il voto contrario più importante alla proposta di Windjet. Consideriamo cancellato anche questo volo ed auguriamoci che i passeggeri possano essere riprotetti al più presto con altro volo, cioè con altra proposta di concordato, che preveda risarcimenti congrui".