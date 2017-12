Alfio Emmi, neo 35enne , è deceduto questa mattina in seguito ad un grave incidente autonomo avvenuto lungo la strada che collega le frazioni giarresi di Macchia e San Giovanni Montebello.schiantandosi contro un palo stradale, a non molta distanza dal campo comunale di San Giovanni Montebello. Violentissimo l'impatto con il capo, non protetto dal casco. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di strapparlo alla morte, per Alfio Emmi non c'è stato nulla da fare. E' deceduto sull'ambulanza, nella breve distanza che separa il luogo dell'incidente dall'ospedale "San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro" di Giarre.a compiere i rilievi dell'incidente. Sull'asfalto erano ancora evidenti le tracce della lunga frenata del motociclo. Il magistrato di turno, Maria Gabriella Caruso, ha disposto l'ispezione cadaverica sulla salma dell'uomo, compiuta stamani al nosocomio giarrese. Non sarà necessaria l'autopsia. Probabilmente un'emorragia ha causato il decesso del 35enne. Il corpo sarà restituito domani mattina ai familiari.da tutti considerato un lavoratore ed un bravo ragazzo. Lascia una moglie ed una figlia di soli due anni.