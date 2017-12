La conoscenza della loro organizzazione, del loro modo di muoversi e di agire hanno permesso agli inquirenti di poter alcune volte anticipare le loro mosse e sbattere dietro le sbarre i componenti del gotha di Cosa Nostra. La mafia però si riorganizza, cambia forma e quando i "capi" finiscono in galera allora i vertici si riformano e si riconsolidano.ma una voltasi è ben compreso che si trattava di "piccoli criminali", lontani da chi gestisce una delle piazze di spaccio più fruttuose di Catania. Quel colpo di pistola, però, deve servire per alzare le antenne e tornare a parlare per rompere un muro di omertà che scendendo dalla macchina in Piazza del Mercato fa accapponare la pelle.Le dichiarazioni di Natale Di Raimondo, uomo d'onore, hanno permesso ai pm di poter scattare una foto nitida su quali famiglie avevano il potere in quel quartiere. Di Raimondo, ne sono fonti diversi processi, gestiva il chiosco di Piazza del Mercato, luogo dove negli anni '80 si sono dati appuntamento esponenti di spicco e gregari di Cosa Nostra catanese.Monte Pò almeno fino al 2007, secondo gli atti d'indagine e le carte processuali, è nelle mani di. Una gestione che si allargava fino al quartiere di Librino, che, dunque, indirettamente dipendeva da Monte Po. Nella città satellite, però, qualcosa si muove e spiccano due famiglie affiliate ai Santapaola:che si contendono le piazze di spaccio di Librino. Un controllo che crea tensioni palpabili negli stradoni del quartiere dormitorio, tanto che per evitare uno scontro apertoche ha come oggetto la risoluzione dei contrasti tra gli Arena e i Nizza. Accade che i Santapaola si schiereranno con i Nizza, determinando il transito degli Arena nel clan degli Sciuto Tigna.Librino diventa un territorio indipendente e non più legato al potere della famiglia di Monte Po.l'inchiesta Revenge della Dda di Catania incastra Mario Strano che è condannato per associazione mafiosa come affiliato del Clan dei Carateddi., frangia del Clan Cappello.Appetitoso è infatti il piatto offerto da un territorio crocevia della droga dal volume d'affari settimanale superiore ai quattro zeri. Ed è proprio su questi piani di controllo che ci sarebbe qualche tensione tra Clan storicamente rivali. I Nizza insomma potrebbero minare gli affari dei Carateddi, già imperatori indiscussi della roccaforte dello stupefacente a San Cristoforo. Tra i vicoli e i gli scorci del rione, cerniera tra Catania e Misterbianco, si consumano movimenti per rimodulare gli equilibri nel controllo e nella gestione territoriale del traffico di droga. Fibrillazioni che stridono con l'alzata di testa delle nuove generazioni, che rivogliono diventare "i protagonisti" della loro casa e non "sottostare" alle regole dei "picciotti" di Monte Po. Alcuni giovani stanno scrivendo una nuova pagina sulla storia del quartiere . La storia, quella criminale, potrebbe cambiare a Monte Po: da territorio di potere potrebbe diventare quartiere ombra della mafia di Librino.