Troppo violento l'impatto della sua Renault Twingo contro un palo dell'illuminazione che si trova lungo via San Giuliano. Il giovane è morto sul colpo e nonostante l'arrivo dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.Sul posto, il 118 ed i carabinieri della Compagnia di Gravina che hanno ricostruito la dinamica del caso. Nonostante l'apertura dell'air bag, l'impatto dell'auto contro il palo dell'illuminazione si è rivelato essere stato terribile non lasciando, purtroppo, alcuno scampo al ventenne. La diagnosi dei medici parla di una morte avvenuta per arresto cardiocircolatorio.